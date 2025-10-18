Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle yeni akademik yılın başlangıcında öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi. “Akademik Açılış Günü Buluşması” kapsamında gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliği, 15 Ekim 2025 Salı akşamı Ay Işığı Meydanı’nda yapıldı.

“Montunu, battaniyeni, sandalyeni kap gel” sloganıyla duyurulan etkinlikte öğrenciler, dev ekranda film izleme keyfini yaşarken yeni dönemin heyecanını birlikte paylaştı. Sıcak içecek ikramları ve müziklerle renklenen gece, üniversite öğrencilerinin sosyalleşmesine katkı sundu.

Öğrencilerden teşekkür mesajları

Etkinliğe katılan öğrenciler, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Öğrenci Hüseyin Sefa Çelik, “Bu tür etkinlikler gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Film geceleri, doğa yürüyüşleri ve kamp organizasyonları biz öğrenciler için çok değerli. Belediye ve üniversiteye teşekkür ederim.” dedi.

Beyza Öner ise “Açık hava sineması uzun zamandır hayalimdi, bu etkinlik sayesinde gerçekleşti. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Övgü Dilara Koç, “Bu etkinliği düzenleyenlere ve Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Açık havada film izlemek bambaşka bir deneyim.” derken,

Ömer Faruk Kaya, “Muğla öğrenci canlısı bir şehir, bunu belediye hizmetleriyle de hissettiriyor. Bu tarz etkinliklerin artmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Aras: “Gençlerin enerjisi bu şehrin kalbini oluşturuyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin kente kattığı değeri vurguladı:

“Muğla bir üniversite kenti; gençlerin enerjisi bu şehrin kalbini oluşturuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimizin kampüs yaşamına renk katacak ve onları bir araya getirecek etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Akademik yılın bu ilk günlerinde gençlerimizin gülümsemesi, bizim için en güzel başlangıç.” dedi.

Üniversite kentine yakışan buluşma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlik, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşama katılımını güçlendirmeyi ve yeni döneme keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hedefliyor. “Akademik Açılış Günü Buluşması”, kentte öğrenci dostu belediyeciliğin güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı.