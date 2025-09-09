Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin İngiliz turistin ziyaret ettiği Muğla'da, 2025 yılında da zirve İngiltere'nin oldu. Ancak, 799 bin 260 İngiliz turistin gelişiyle birlikte bir önceki yıla göre 46 bin 886 kişilik bir düşüş yaşandığı görüldü. İngiltere'yi sırasıyla 198 bin 892 kişiyle Rusya, 160 bin 338 kişiyle Polonya ve 115 bin 337 kişiyle Almanya takip etti.

Turistler En Çok Havayoluyla Geliyor

Muğla'ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları üzerinden giriş yaptı. 2025'in ilk 7 ayında Dalaman Havalimanı'ndan 1 milyon 6 bin 841 yabancı turist gelirken, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise 510 bin 203 kişi giriş yaptı. Toplamda 1 milyon 465 bin 388 turistin havayoluyla geldiği Muğla'ya, 362 bin 452 yabancı turist ise Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum ve Milas limanları gibi deniz yoluyla ulaştı.