2012 yılında yapılan hatlardaki dayanıklılık problemleri nedeniyle Bodrum’da sık sık yaşanan patlaklar, yolların çökmesine, uzun süreli su kesintilerine ve su baskınlarına yol açıyordu. Hem vatandaşların günlük yaşamını hem de turizmi olumsuz etkileyen bu sorunların çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Üç bölgede eş zamanlı çalışmalar

MUSKİ ekipleri, 21 bin 500 metrelik hattın 8 bin 500 metresini tamamladı. Çalışmalar üç kısımda yürütülüyor:

Torba Mahallesi: 3 bin 791 metrelik hattın yüzde 79’u tamamlandı. Manevra odası, istinat duvarı ve tahliye odası da inşa ediliyor.

Müskebi, Yahşi ve Gümbet: 8 bin 682 metrelik hattın yüzde 9’u tamamlandı. Boru döşeme çalışmaları hız kazanacak.

Turgutreis Mahallesi: 8 bin 860 metrelik hattın yüzde 53’ü bitirildi. İki içme suyu deposu da yapılıyor.

“Kalıcı çözüm için arıtma tesisi geliyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un su sıkıntısını yalnızca hat yenilemesiyle değil, yeni kaynaklarla da çözeceklerini söyledi. Aras, Türkiye’nin en büyük tuzlu su arıtma tesisini devreye alarak yenilenen hatlarla bu suyu evlere ulaştıracaklarını açıkladı.