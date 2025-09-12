Muğla'da yaya geçidinde çarptığı 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'ün ölümüne neden olan ve yargılama süreci oldukça tartışmalı geçen sanık Tolga Yağcı'ya açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Ailenin acısını bir nebze olsun dindirmeyi amaçlayan mahkeme, sanık Yağcı'nın aileye toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kaza ve tartışmalı hukuk süreci

Kaza, 14 Aralık 2022 tarihinde sabah saatlerinde Muğla-Aydın karayolu üzerinde, Salihpaşalar mevkiinde meydana gelmişti. Lise 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül, yolun karşısına geçmeye çalışırken Tolga Yağcı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Yağcı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmaya başlamış, ancak ilk yargılama sonucunda verilen ceza kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İlk mahkemede sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, bu ceza daha sonra 24 bin 300 TL adli para cezasına çevrilerek 24 ay taksitle ödenmesine hükmedilmişti. Sadece 33 gün cezaevinde kalan Yağcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve sürücü belgesine de sadece 6 ay süreyle el konulmuştu.

İstinaf Mahkemesi kararı bozdu, ceza artırıldı

Verilen karara karşı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi, cezanın az olduğu ve paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle ilk kararı bozarak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Yeniden görülen davada mahkeme heyeti, sanık Tolga Yağcı'ya önce üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı indirim uygulayarak 5 yıla düşürdü. Sürücü belgesine el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkarıldı. Hukuki süreçte yaşanan bu değişiklikler, adaletin tecellisi için atılan önemli adımlar olarak değerlendirildi.

Sıla Akgül'ün ailesinin, yaşadıkları derin acı ve kayıp nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında da karar açıklandı. Mahkeme, ailenin manevi zararlarını karşılamak üzere sanık Tolga Yağcı'nın 1,5 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.