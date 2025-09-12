Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla geçerli olacak okul servis ücret tarifesini yeniden belirledi. Toplu taşıma ücretlerine zam talebi reddedilirken, okul servis ücretlerinde artış oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni ücret tarifesi belirlendi

Meclisin eylül ayı toplantısında Muğla ili Şoförler Odası Başkanlıklarının zam talepleri görüşüldü. Toplu taşıma ücretlerine yönelik artış talebi reddedilirken, okul servis ücretlerine yönelik düzenleme kabul edildi.

Yeni tarifeye göre aylık tavan ücretler şöyle belirlendi:

0-3 km: 2 bin 180 TL

3-5 km: 2 bin 375 TL

5-7 km: 2 bin 625 TL

7-9 km: 2 bin 810 TL

9-11 km: 2 bin 930 TL

11-13 km: 3 bin 060 TL

13-15 km: 3 bin 310 TL

15 kilometreyi aşan her kilometre için aylık 35 TL ek ücret alınacak. Ayrıca rehber personel için öğrenci başına aylık en fazla 500 TL talep edilebilecek.

Yeni tarifeler eylülde yürürlüğe girecek

Muğla’da okul servis ücretlerindeki yeni düzenleme, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanacak.