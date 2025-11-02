Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Çamlıyurt Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

Rüzgarın konumu ekipleri zorluyor

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edilirken, havadan da helikopter ve uçak desteği sağlandığı bildirildi.

Bölgedeki rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi