Muğla’nın Ortaca ilçesinde narenciye üretimini tehdit eden zararlılara karşı mücadele çalışmaları sürüyor. İlçede özellikle son yıllarda artış gösteren Pasböcüsü, Kırmızı Örümcek ve Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı etkin önlemler alınmaya başlandı. Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı personelleri, Fevziye Mahallesi’nde üreticilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulaması gerçekleştirdi.

Müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların zararlı popülasyonunun azaltılması, ürün kayıplarının önlenmesi ve kaliteli narenciye üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca üreticilerin bilinçli mücadele yöntemleriyle bitki sağlığını korumasının, verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ortaca’da yürütülen bu çalışmalarla birlikte, bölgedeki narenciye üretiminin hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.