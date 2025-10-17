Muğla’nın Fethiye ilçesinde, dünyanın en ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ’dan atlayış yapan Alman pilot Frederick Sass, denize düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 16 Ekim’de gerçekleşen kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Paraşüt akrobasi sırasında kapandı

Olay, 16 Ekim günü öğle saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metre pistinde meydana geldi. Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra deniz üzerinde akrobasi hareketleri yapmaya başladı. Ancak manevra sırasında paraşütün aniden kapanması sonucu dengesini kaybeden pilot, hızla denize çakıldı.

Tekneciler yardıma koştu

Kazayı gören çevredeki tekne kaptanları durumu fark eder etmez hızla bölgeye yöneldi. Pilot Frederick Sass, tekneciler tarafından kısa sürede sudan çıkarılarak kıyıya getirildi. O sırada olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Alman pilota ilk müdahaleyi kıyıda yaptı.

Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı

Ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Sass, ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.