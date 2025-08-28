Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için 1 TL’lik ulaşım uygulamasını 1 Eylül 2025’ten itibaren Menteşe-Akyaka hattında hayata geçiriyor. Muğla’da ikamet eden öğrenciler, “Muğla Kart Plus” ile bu hattı yalnızca 1 TL’ye kullanabilecek.

Öğrencilerden olumlu tepkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Hande Nur Bayrak, “Muğla’da ulaşım kolaylığı sayesinde bir sene içinde bütün ilçeleri gezme imkânı yakaladım. 1 TL olması bizim için çok iyi bir hizmet” dedi.

Üniversite öğrencisi Ceylin Takım, “Akyaka’ya gitmek için şehir içi ulaşım zaten 1 TL’ydi. Akyaka’nın da 1 TL olması bizim için büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.

Turizm Rehberliği öğrencisi Sera Ediz, “Hem güvenlik hem ekonomik açıdan bizim için çok iyi oldu” açıklamasında bulundu.

Üniversite öğrencisi Ali Uslu ise, “Uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti. Başkan Ahmet Aras’a teşekkür ederim. Öğrenciler olarak mutlu olduk” dedi.

MUPA raporu ve gençlerin talepleri

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) ‘Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek’ raporuna göre, gençlerin kentteki öncelikli ihtiyaçları ulaşım, sosyal yaşam ve ekonomik destekler olarak öne çıkıyor. Belediye, bu talepleri dikkate alarak 1 TL’lik ulaşım uygulamasını hayata geçirdi.

Başkan Aras: “Öğrencilerimizin yüzünü görmek mutluluk”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimizin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. 1 TL’lik ulaşım uygulamasını 1 Eylül itibarıyla başlatıyoruz. Öğrencilerimizin kültürel etkinliklere katılabildiği ve şehrimizin güzelliklerinden faydalandığı bir Muğla’yı birlikte inşa ediyoruz.”