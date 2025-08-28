Muğla’nın Milas ilçesinde 2 çocuk annesi 43 yaşındaki bir kadın, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatılırken, kadının boşanmış olduğu ancak birlikte yaşadığı polis olan eşi gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği adres

Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı’ndaki Medusa Life Sitesi’nde meydana gelen olayda, çevre sakinleri evden tartışma ve silah sesi duyduklarını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ve güvenlik ekipleri müdahale etti

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, N.M. isimli kadının yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma süreci başlatıldı

Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Kadının boşanmış olmasına rağmen aynı evde birlikte yaşadığı polis eşi nedeniyle, tahkikat süreci jandarmaya devredildi.

Olay yerinde incelemeler devam ediyor

Bölgede savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.