Muğla'nın milas ilçesinde, bir köpeğin hareket halindeki otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklendiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın sorumlusu olduğu belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler harekete geçirdi

Milas ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin arkasına iple bağlanan köpeğin, araç ilerlerken yerde sürüklendiği anlar, vicdanları yaralayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerin hızla sosyal medyada yayılması üzerine olay, hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda kişinin şiddetli tepkisini topladı.

Jandarma harekete geçti: Köpek ölü bulundu

Görüntülerin ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri tespit etmek ve olayın detaylarını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, olaya karıştığı belirlenen T.G. (50) ve M.Y. (33) isimli iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemede, köpeğin evlerinin bahçesinde ölü bulunduğu tespit edildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, her iki şüpheli de "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.