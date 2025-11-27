Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın, trafik kazası, su altı ve su üstü arama kurtarma, doğada mahsur kalma, enkaz ve göçük, sel ve su baskınları ile KBRN olaylarına müdahale gibi görevlerinin yanı sıra afet yönetiminde kurumsal uyumu artıran önemli bir süreci tamamladı. AFAD’ın yürüttüğü Hafif Seviye Akredite Programı ile itfaiye ekiplerinin ulusal afet yönetim sistemiyle daha uyumlu çalışması hedeflendi.

Eğitim süreci başarıyla tamamlandı

Akreditasyon kapsamında görevli personel, teorik ve pratik eğitimleri titizlikle aldı. Sürecin son aşamasında yapılan sınavı da başarıyla geçen ekipler, Hafif Seviye Akreditasyon Programı’nı resmi olarak tamamladı.

Kaya: “Güçlüyüz, hazırız, buradayız”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale ve Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü Alaeddin Kaya, 520 uzman personel ile yangın, kaza kurtarma, sel ve su baskınları dâhil birçok alanda etkin görev yapıldığını belirtti. Kaya, personelin 118’inin depremde arama kurtarma (DAKE) eğitimini tamamladığını, 38 kişilik ekibin AFAD hafif seviye akreditasyonunu aldığını ifade etti. Kaya, teknolojik ekipmanlar ile sismik arama ve dinleme cihazları sayesinde her an göreve hazır olunduğunu vurguladı.

Şen: “Bu tür ekipler hayati önemde”

Manisa AFAD Müdür Yardımcısı Fırat Şen, yapılan incelemelerde kentsel arama kurtarma ekiplerinin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çeken Şen, kurulan ekipler ve yürütülen çalışmalar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Aras: “Afetlere hazırlık sorumluluktur”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleri barındıran bir coğrafyada yer aldığını hatırlattı. Afetlere hazırlığın bir tercih değil, sorumluluk olduğunu vurgulayan Aras, Hafif Seviye Akreditasyon Programı’nın tamamlanmasının il güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Başkan Aras, afet anında vatandaşların can güvenliğini sağlamak için eğitimli, donanımlı ekiplerle sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.