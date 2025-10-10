Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerde ve karasularda yaşanabilecek olası kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla 14 kişilik Su Altı Arama Kurtarma Ekibi kurdu. Eğitimlerini tamamlayan ekip, 7 gün 24 saat görev yapacak.

Eğitimli ve donanımlı ekip göreve hazır

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası su altı ve su üstü olaylarına anında müdahale edebilmek amacıyla 14 kişilik Su Altı Arama Kurtarma Ekibi kurdu. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için kurulan ekip, uzun ve kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti.

Ekip üyeleri, dalış güvenliği, fizik ve fizyoloji, basınç–hacim ilişkileri, pusula ve doğal navigasyon, kerteriz alma, dalış hastalıkları ve ilk yardım gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Bu eğitimler sayesinde ekip yalnızca can kurtarma değil, aynı zamanda profesyonel su altı operasyonlarında görev alabilecek teknik yeterliliğe ulaştı.

Üstünkaya: “Ekiplerimiz operasyonlara hazır”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Dalış Amiri Ali Üstünkaya, ekibin operasyonel olarak tam donanımlı hale geldiğini belirtti: “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il ve ilçelerimizde denizlerde ve karasularında meydana gelebilecek arama kurtarma olaylarına müdahil olmak amacıyla su altı ve su üstü arama kurtarma birimini kurduk. Ekibimizde 14 profesyonel dalgıç bulunuyor. Eğitim sürecini tamamladık ve şu an itibarıyla operasyonlara katılmaya hazırız.”

Üstünkaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde kurulan bu birimin, ilin tüm sınırları içinde yaşanabilecek su altı veya su üstü kazalara etkin biçimde müdahale edeceğini vurguladı.

Başkan Aras: “Dakikaların hayat kurtardığı anlarda ekibimiz görevde”

Muğla’nın sahip olduğu geniş kıyı şeridi, barajlar, göller ve akarsularla Türkiye’nin en fazla su alanına sahip illerinden biri olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını ifade etti:

“Muğla, barajları, gölleri ve kıyı bölgeleriyle çok sayıda su kaynağına sahip bir il. Bu nedenle su altında yaşanabilecek olaylara karşı hazırlıklı olmak büyük bir zorunluluk. Kurduğumuz Su Altı Arama Kurtarma Ekibimiz, eğitimli personeli ve teknik donanımıyla vatandaşlarımızın can güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapacak. Dakikaların hayat kurtardığı anlarda ekibimiz, ihtiyaç duyulan her noktaya en kısa sürede ulaşarak olaylara etkin şekilde müdahale edecek.”