Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle çok sayıda ilde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime ara verildi.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, öğrenci ve vatandaşların can güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. Karar alınan illerde bazı kamu personelleri de idari izinli sayıldı.

Elazığ: Okullar üst üste üçüncü gün tatil

Elazığ’da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, pazartesi günü için hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Vali Hatipoğlu paylaşımında, “2 Ocak’ta da maalesef okullarınızda olmayacaksınız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın” ifadelerini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle son 3 gündür eğitim yapılamıyor.

Kahramanmaraş: Don ve buzlanma riski nedeniyle tatil

Kahramanmaraş Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı, don ve buzlanma riskine dikkat çekerek eğitime ara verildiğini duyurdu.

İdari izin kapsamı:

Hamile personel,

Engelli çalışanlar,

Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler,

Kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli.

Şırnak: Kar yağışı nedeniyle ikinci gün tatil

Şırnak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildi. Kentte eğitim, kar yağışı nedeniyle üst üste ikinci gün durdurulmuş oldu.

Hakkari: Kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Hakkari Valiliği, yerleşim yerlerinde kar kalınlığının 1 metreyi, kırsal alanlarda ise 2 metreyi aştığını açıkladı. Açıklamada çığ tehlikesine özellikle dikkat çekildi.

Alınan kararla:

Tüm eğitim kurumları,

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM),

1 gün süreyle kapatıldı.

Gaziantep: Buzlanma uyarısı sonrası eğitim durduruldu

Gaziantep Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Tatil kapsamına:

MEB’e bağlı okullar,

Kur’an kursları,

Kreş ve gündüz bakımevleri dahil edildi.

Batı ve Orta Karadeniz de etkilendi

Düzce,

Bolu,

Amasya

Bu üç ilde de kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelleri idari izinli sayıldı.

Doğu Anadolu’da kar etkisini artırdı

Kars

Kars Valisi Ziya Polat, öğrencilere hitaben yaptığı paylaşımda kar tatilini “yılın ilk güzel haberi” olarak duyurdu.

Malatya

Vali Seddar Yavuz, yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerek eğitimin durdurulduğunu açıkladı.

Muş

Muş’ta çığ riski nedeniyle üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

İç Anadolu’da dondurucu soğuklar

Çorum,

Yozgat.

Her iki ilde de hava sıcaklıklarının eksi 17 dereceye kadar düşmesi, buzlanma ve sis riski nedeniyle tüm kademelerde eğitim durduruldu.

Yetkililerden uyarı

Valilikler, özellikle:

Buzlu yollarda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

Yüksek kesimlerde çığ riskine karşı dikkatli olunması,

Vatandaşların resmi duyuruları takip etmesi konularında uyarılarda bulundu.