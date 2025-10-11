Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Menteşe Sende Gel Engelsiz Kafe, Oyuncak Kütüphanesi ve Yatağan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi’nde kurulan panolarda kız çocukları, geleceğe dair hayallerini, yaşamak istedikleri dünyayı ve sahip olmak istedikleri hakları yazılı notlar ve resimlerle paylaştı.

Eşitlik ve özgüven vurgusu

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik ve fırsat eşitliği haklarına dikkat çekmeyi amaçladığını hatırlatan belediye yetkilileri, etkinlikte bu değerlere vurgu yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının özgürce kendini ifade edebildiği, hayal kurabildiği bir ortam yaratarak, eşit fırsatlara erişim konusunda farkındalık oluşturdu.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın sesinin duyulduğu bir Muğla için çalışacağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kız çocuklarının hayallerinin toplumun geleceğini şekillendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kız çocuklarının hayalleri, yarının güçlü ve eşit toplumunun temellerini oluşturuyor. Onların özgürce düş kurabildiği, eğitimle güçlendiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

Bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarın bilimin, sanatın, siyasetin ve yaşamın her alanında söz sahibi kadınların ışığı olacak. Her kız çocuğunun eğitim hakkına ulaşabildiği, kimse tarafından geri bırakılmadığı, sesinin duyulduğu bir Muğla ve Türkiye için var gücümüzle çalışacağız.”