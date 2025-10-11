Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz yolu üzerinde ölü bulunan ve çizgili sırtlan olduğu sanılan yaban hayvanının yapılan incelemede genç bir kurt olduğu belirlendi. Hibrit ihtimali üzerinde durularak, analiz için genetik örnekler alındı.

Vatandaşlar sırtlan zannetti

Fethiye–Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde yol kenarında ölü bir yaban hayvanı gören vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye Şefliği ekipleri harekete geçti. Vatandaş, hayvanın görünüş itibarıyla çizgili sırtlan olabileceğini bildirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, olay yerine giderek hayvan üzerinde detaylı morfolojik inceleme yaptı.

Kurdun vücudunda deformasyonlar bulunduğu da raporlandı

Kafa, diş, çene ve vücut yapısı üzerinde yapılan ölçümler sonucunda hayvanın genç bir kurt olduğu tespit edildi. Yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlenen kurdun vücudunda deformasyonlar bulunduğu da raporlandı.

Yetkililer, yapılan incelemede hayvanın doğadaki sahipsiz köpeklerle çiftleşmiş bir kurt olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurdu. Bu nedenle hayvandan genetik numuneler alındı. Alınan biyolojik örneklerin Türkiye'de yürütülen kurt-köpek çiftleşmesi konulu araştırma projesi kapsamında analiz edileceği öğrenildi.