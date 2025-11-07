Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde yokuş aşağı ilerleyen S.D. yönetimindeki 15 EH 760 plakalı kamyonun fren sisteminde arıza meydana geldi.

Kontrolden çıkan kamyon, karşı şeride savrularak öğrencileri taşıyan 48 S 2880 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Servisteki öğrenciler panik yaşadı

Şiddetli çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı. Kazada, serviste görevli 1 öğretmen ile 21 öğrenci hafif yaralandı.

Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ve öğretmen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ölüdeniz Caddesi, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.