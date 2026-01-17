Muğla’nın Menteşe ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız (30), Yeniköy Mahallesi’ndeki evinde ölü olarak bulundu. Olay akşam saatlerinde ortaya çıktı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Yıldız’a ulaşamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve yönlendirilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye yardımıyla balkondan eve giren ekipler, Yıldız’ı başından tabancayla vurulmuş şekilde buldu.

Adli tıp olayı inceleyecek

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Yıldız’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ölüm nedeninin intihar mı yoksa başka bir sebep mi olduğu, polis soruşturması ve adli tıp incelemeleriyle netlik kazanacak.