Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kozağaç Mahallesi’nde devam eden yol çalışmalarını inceledi. Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi’nin ortak yürüttüğü projede, İkizce–Kozağaç yolu üzerinde 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni yol yapılıyor.

Güvenli ve konforlu ulaşım

Çalışmalarda zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama yapılıyor. Bu sayede yolun altyapısı güçlenecek, bölge halkına uzun yıllar güvenli ulaşım sağlanacak. Proje tamamlandığında, mahallelerin kent merkezine erişimi kolaylaşacak. Üreticiler, ürünlerini pazara daha rahat ulaştıracak.

“İş birliği bizim için kıymetli”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, merkez ve kırsalda yol çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi. “İkizce-Kozağaç yolunun genişletmesini biz yaptık, üst kaplamayı Büyükşehir yapıyor. Yol, Kavaklıdere’ye kadar uzayacak. Kötekli Mahallesi’nde de önemli bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

“Uyum içinde çalışacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İkizce-Kozağaç yolunun ardından Kozağaç-Kavaklıdere arasında 17 kilometrelik bağlantı yolu yapacağız. Ayrıca üniversite A kapısında yol ve kavşak düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. 418 milyon TL’lik yatırımla birçok yol projesini hayata geçireceğiz. İlçe belediyelerimizle uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.