Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL bütçeli altyapı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle üniversite yerleşkesinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarla yaşam kalitesinin artırılması ve güvenli ulaşım altyapısı oluşturulması amaçlanıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi ve duyurular, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mahalle sakinlerine dağıtılan bilgilendirme broşürleriyle paylaşıldı.

3 bin 700 metre sıcak asfalt, yeni altyapı hatları

Kapsamlı proje doğrultusunda Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404 Sokak’ta bin 500 metre yol yenilenecek. Toplamda 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi yapılacak. Proje kapsamında ayrıca 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı ve 200 metrelik dere ıslahı hayata geçirilecek. Güzergâhta iki adet menfez de inşa edilecek.

Mahalle sakinleri memnun

Çalışmaların önemine dikkat çeken Kötekli sakini Metin Aydın, “Bozuk yollar ve su baskınları sorun oluşturuyordu. Bu çalışma uzun zamandır ihtiyaçtı” dedi. Mahalle sakini Eyüpcan Yeşilkaya da “Yağmurlu günlerde yürümek bile zordu. Sorun çözülecek” ifadelerini kullandı. Esnaf Selman Savaş ise “Muğla’mıza yapılan her yatırımın arkasındayız” derken, işletmeci Ecrin Savaş çalışmanın bölge için önemli olduğunu belirtti. Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak teşekkür etti.

Çalışmalar 5 etapta tamamlanacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, çalışmaların beş etap halinde gerçekleşeceğini belirterek, tamamlanan altyapı imalatları hakkında bilgi verdi.

Başkan Aras: “Yaşam kalitesini artırıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kente değer kattığını vurguladı: “Kötekli ve Yeniköy; yerel halk ve öğrencilerle yaşayan dinamik bölgeler. Burada yalnızca yol yenilemiyoruz; çağdaş, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla ilerliyor, her aşamada vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Muğla’nın her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz.”