Muğla’nın Bodrum ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare ile CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rüşvet soruşturması Bodrum Belediyesi’ne uzandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Atare hakkında yürütülen çalışma genişletildi.

Atare, motosikletiyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

İddiaya göre, yapılan aramada motosikletin altında, seri numaraları önceden belirlenen rüşvet paraları ele geçirildi.

Bu bulgunun ardından Atare, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CHP yöneticisi de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında rüşvet olayına karıştığı öne sürülen bir diğer isim, CHP İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve emlakçı İbrahim Çırakoğlu oldu. Savcılığın talimatı üzerine Çırakoğlu da gözaltına alınarak Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.

Her iki şüphelinin de ifade işlemleri KOM ekiplerince yürütüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltı sürecinde sorguları tamamlanan Atare ve Çırakoğlu, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından, çıkarıldıkları mahkeme tarafından “rüşvet almak ve vermek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Rüşvet paralarının seri numaraları tespit edilmişti

Soruşturma dosyasına göre, rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraların seri numaraları daha önce tespit edilerek takibe alınmıştı.

