Muğla'nın Milas ilçesinde iki çocuk annesi Kezban Süne'nin (43) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından cinayet şüphelisi Bülent K. (53) İzmir'de gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz gün İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Kezban Süne, işten döndüğü sırada evine yakın bir noktada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Güvenlik birimleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde bir adet av tüfeği, bir dolu ve iki boş kartuş buldu. Tanık beyanları ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle şüphelinin kimliği tespit edildi.

Zanlı Aliağa'da yakalandı

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında aranan Bülent K., İzmir'in Aliağa ilçesindeki Jandarma Uygulama Noktası'nda yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden Kezban Süne'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.