Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Karamehmet Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden altyapı sıkıntısı sona eriyor. Vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, mahallede içme suyu hattı yenileme ve kanalizasyon yapım çalışmalarına başladı.

Kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncelikli yatırımları arasında yer alan altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında, Karamehmet Mahallesi Dikmen Sokak’ta kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenileniyor. Kanalizasyon bulunmayan bölgeye ise yeni hat döşeniyor.

Yangın hidrantı monte ediliyor

Daha önce atıkların vidanjörlerle alınmak zorunda kaldığı bölgede, sokakların dar olması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Yeni kanalizasyon hattı ile bu sorun tamamen ortadan kaldırılırken, ayrıca itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı noktalara yangın hidrantı montajı yapılıyor. Böylece acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlanacak.

“Mahallemiz büyük mağduriyet yaşıyordu”

Karamehmet Mahallesi Muhtarı Birdal Sarısu, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Burada kanalizasyon hattı yoktu, vidanjör haftada bir gelmek zorunda kalıyordu. Dar sokaklarda bu durum büyük sorun yaratıyordu. MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Hızlı şekilde harekete geçtiler, imalat başladı. En kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.

Mahalleli memnuniyetini dile getirdi

Mahalle sakinlerinden Esat Atilla, “Pis sular sokaklara taşıyor, kokudan duramıyorduk. Şimdi çok şükür bu sorun çözülüyor” diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Yeliz Ocak ise 12 yıldır altyapı çalışması yapılmadığını hatırlatarak, “Fen işleri birkaç kez yüzeysel asfalt döküp gitti. Penceremizi açamaz hale gelmiştik. Şimdi altyapı çalışmaları mahallemiz için umut verici. Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.