Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başladı. 21 sporcu, suyun altında en iyi kareyi yakalamak için objektiflerini maviliklere çevirdi.

Fotoğraf ve video kategorilerinde yarışıyor

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sporcular, şampiyonada fotoğraf ve video dallarında yarışıyor. Kendi içinde çeşitli kategorilere ayrılan yarışmada, su altı dünyasının zenginlikleri objektiflere yansıtılıyor.

“Su altı turizmine katkı sağlıyor”

TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, etkinliğin ülkenin su altı turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kolbakır, “Ortaya çıkan görseller, hem Türkiye’de hem de yurt dışında su altı güzelliklerimizi tanıtmak için değerli bir kaynak niteliği taşıyor. Ülkemizin su altı dünyası birçok ülkeyle kıyaslandığında çok daha zengin. Federasyon olarak bu güzellikleri görünür kılmak için çaba harcıyoruz” dedi.

Şampiyona, 27 Eylül’de yapılacak ödül töreniyle sona erecek.