Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Atölye Portakallık ve Talebeyiz Biz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Taş, Ses, Beden Atölyesi: Doğadan İlhamla Sesimizi Buluyoruz” projesi, 30 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında Muğla Portakallık’ta gerçekleştirildi.

Hatay ve Muğla’dan lise öğrencilerinin katıldığı atölyede, yazı, beden ve ses çalışmaları bir araya getirilerek katılımcılara çok yönlü bir anlatı deneyimi sunuldu.

Deneyimli eğitmenlerle beş gün

Aylin Bal, Ece Z. Taşkın, Esra Dicle, Müge Ayan, Sonel Balkan ve Tilbe Saran’ın rehberliğinde yürütülen atölye sonunda gençlerin ürettiği performanslar ve kısa videolar kamuoyuyla paylaşıldı. Proje, farklı şehirlerden gençleri bir araya getirerek hem toplumsal dayanışmayı hem de yaratıcılığı besledi.

Gençlerden teşekkür mesajı

Hatay’dan katılan Eftelya Uzun, farklı yeteneklere sahip gençlerle tanışmanın değerli olduğunu söyleyerek, “Burada olmamız büyük bir şans, bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Muğla’dan Özüm Naz Karakaş ise “Sanatsal açıdan kendimi geliştirmek için katıldım. Hatay’dan gelen arkadaşlarımızla çok güzel bir ortamda buluştuk” diye konuştu.

Talebeyiz Biz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Soner Balkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin önemine dikkat çekerek, “Gençlerin bu tür imkânlara ulaşımı çok sınırlı. Muğla’daki ve Hatay’daki gençleri buluşturmak çok kıymetli” dedi.

“Bu proje büyükşehirsiz olmazdı”

Eğitmen–oyuncu Tilbe Saran, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı olmasaydı bu atölye gerçekleşmezdi. Ulaşım, yemek gibi kritik noktalarda sağladıkları destek çok değerli” ifadelerini kullandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel, etkinliğin 14-18 yaş arası gençleri buluşturarak dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelmesinin de anlamını artırdığını söyledi.

“Toplumsal iyileşmeye katkı”



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deprem bölgelerinden gelen gençlerin sanat yoluyla umutlarını yeniden inşa etmelerine katkı sağlamanın önemine vurgu yaptı. “Bu tür çalışmalar, hem toplumsal iyileşmeye hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme sürecine güç veriyor” dedi.