Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde aynı aileden üç kardeş, 24 Kasım’da fenalaşarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal’ın zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiği belirtildi.

Genç kız kalp durması sonrası yaşam savaşını kaybetti

Durumu ağırlaşan genç kız, bilinç kaybı ve kalp durması yaşayınca önce Fethiye Devlet Hastanesi’ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti.

Diğer iki kardeşin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

AFAD ekipleri evde siyanür tespit etti

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Muğla, İzmir ve Ankara’dan AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zehirli gaz ölçüm cihazlarıyla yapılan incelemelerde, kardeşlerin yaşadığı evde siyanür maddesine rastlandı.

Numuneler Adli Tıp’a gönderildi

Siyanürün kaynağını belirlemek için AFAD ekipleri, evden ve hemen bitişiğinde bulunan un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer gıda ürünlerinden numuneler topladı.

Toplanan örnekler, detaylı kimyasal analiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi’ne gönderilecek.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor

Savcılık, siyanürün eve nasıl girdiği, zehirlenmenin nasıl gerçekleştiği ve çevresel bir bulaşma ihtimali gibi tüm ihtimaller üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.