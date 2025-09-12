Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma ve ekonomiye katkı sağlama hedefiyle yürüttüğü geri dönüşüm projeleri kapsamında bugüne kadar 50 bin 434 ton evsel atığı hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırdı.

Geri dönüşümden 50 bin ton atık ekonomiye kazandırıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri bünyesindeki mekanik ön işlem tesislerinde evsel atıklar ayrıştırılıyor. Böylece çevreye zarar vermeden geri dönüştürülebilir materyaller ekonomiye kazandırılıyor.

Menteşe: 13 bin 863 ton

Marmaris: 12 bin 858 ton

Fethiye: 15 bin 27 ton

Milas: 8 bin 686 ton

Hafriyat atıklarında 92 milyon TL tasarruf

Evsel atıkların yanı sıra inşaatlardan çıkan hafriyat atıkları da mobil geri kazanım tesislerinde işleniyor. Menteşe, Bodrum ve Marmaris’teki tesisler sayesinde bugüne kadar 12 milyon 420 bin ton hafriyat işlendi.

Bu süreçte 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde edilirken, belediye bütçesinde 92 milyon TL tasarruf sağlandı.

İnşaat atıkları altyapıya kazandırılıyor

Ayrıştırılan hafriyat atıkları; bahçe toprağı, yol altı dolgu, gömlekleme ve drenaj malzemesi gibi altyapı çalışmalarında yeniden değerlendiriliyor. Böylece hem doğa korunuyor hem de kamu kaynakları etkin biçimde kullanılıyor.

Başkan Aras: “Muğla öncü şehir olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geri dönüşümün çevresel olduğu kadar ekonomik fayda da sağladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Muğla’da attığımız her adımda doğayı ve geleceği öncelik tanıyoruz. Geri dönüşüm tesislerimiz sayesinde kaynaklarımızı israf etmiyor, ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, Muğla’yı sürdürülebilir çevre politikalarında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri yapmak. Çocuklarımıza temiz bir doğa bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”