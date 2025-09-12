Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma ve ekonomiye katkı hedefiyle yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarıyla bugüne kadar 50 bin 434 ton evsel atığı yeniden hammaddeye dönüştürdü. Hafriyat geri kazanım tesisleriyle de 12 milyon 420 bin ton atık işlenerek belediye bütçesine 92 milyon TL tasarruf sağlandı.

Evsel atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas’taki katı atık düzenli depolama tesislerinde faaliyet gösteren mekanik ön işlem tesisleriyle evsel atıkları ayrıştırıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar:

Menteşe’de 13 bin 863 ton

Marmaris’te 12 bin 858 ton

Fethiye’de 15 bin 27 ton

Milas’ta 8 bin 686 ton geri dönüştürülebilir madde ekonomiye kazandırıldı.

Hafriyat atıkları da yeniden değerlendiriliyor

Evsel atıkların yanı sıra inşaatlardan çıkan hafriyat atıkları da Menteşe, Bodrum ve Marmaris’te kurulan mobil geri kazanım tesislerinde işleniyor. Bugüne kadar 12 milyon 420 bin ton hafriyat atığı doğaya zarar vermeden ayrıştırıldı, bu süreçte 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde edildi. Böylece belediye bütçesine 92 milyon TL tasarrufsağlandı.

Hafriyat atıkları bahçe toprağı, yol altı dolgu, gömlekleme ve drenaj malzemesi olarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Başkan Aras: “Muğla örnek şehir olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geri dönüşüm çalışmalarının yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik bir değer taşıdığını vurguladı:

“Muğla’da attığımız her adımda doğayı ve geleceği önceliklendiriyoruz. Geri dönüşüm tesislerimiz sayesinde kaynaklarımızı israf etmiyor, ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, Muğla’yı sürdürülebilir çevre politikalarında Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri haline getirmek. Çocuklarımıza temiz bir doğa, sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”