Son Mühür - Milas Belediyesinin 2025 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın adının Cumhuriyet Mahallesi’nde bir sokağa verilmesi kararlaştırıldı. Yılın son meclisinde alınan karar oy birliği ile kabul edildi.

Yılın son meclisinde anlamlı karar

Milas Belediyesi 2025 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un meclisi açmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündemin 5’inci maddesinde yer alan, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker arasında bulunan Milaslı Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın isminin ilçede yaşatılması konusu ele alındı.

Milas Belediyesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yürüttüğü isimlendirme çalışması kapsamında hazırlanan teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi. Böylece mahalledeki yollardan birine “Şehit Asb. Bçvş. Emrah Kuran Sokak” adı verilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Topuz: “Millet olarak derin bir acı yaşadık”

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kararın ardından yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Kasım ayında Milas’ımız ve ülkemiz acı bir haberle uyandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağımızın, Azerbaycan’dan kalkışının ardından Gürcistan hava sahasında yaşanan elim kaza hepimizi yasa boğdu. Uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şehadeti milletimize derin bir acı yaşattı. Bu kazada Milas’ın evladı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aziz şehidimize ve kazada şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.” Başkan Topuz, şehidin adının ilçede yaşatılmasının bir vefa borcu olduğunu vurguladı.