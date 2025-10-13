Muğla’nın popüler turizm merkezlerinden Fethiye ilçesi açıklarında, Yassıada mevkii yakınlarında seyreden bir gulet teknede öğle saatlerinde yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, ahşap yapılı tekneyi kısa süre içinde tamamen sararak çevredeki denizcilerde endişeye neden oldu. Alevlerin hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda deniz kurtarma ve yangın söndürme ekibi yönlendirildi.

Yassıada yakınlarında acil durum ilanı

Yangın vakası, Fethiye ile Göcek arasındaki sıkça kullanılan deniz yolu güzergâhında bulunan Yassıada civarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, henüz kaynağı belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, gulet teknenin yapısı nedeniyle hızla yayıldı ve tekne kısa sürede bir alev topuna dönüştü. Çevrede seyreden diğer deniz araçlarının durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgede hızla bir deniz acil durum prosedürü başlatıldı.

Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti denizden müdahalede

İhbarın hemen ardından can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz unsurları olay yerine intikal etti. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve olası bir deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla koordineli bir çalışma başlattı. Alevlere denizden basınçlı su ve köpükle yoğun bir şekilde müdahale eden ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Teknenin ahşap yapısı, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekiplerin en büyük önceliği yangını tamamen kontrol altına almak ve batma riskini yönetmek oldu.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemenin, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından başlatılacağını bildirdi.