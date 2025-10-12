Muğla’nın ilçesi Datça açıklarında seyir halinde olan bir yelkenli teknede, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplamda 5'i çocuk 42 düzensiz göçmen ile birlikte yasa dışı geçişi organize ettiği düşünülen 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İtalya rotasındaki yelkenli tekne durduruldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında, uluslararası sularda İtalya rotası üzerinde olduğu belirlenen hareketli bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönünde istihbarat aldı. Alınan bu bilgi üzerine hemen bir Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Ekiplerin başarılı takibi sonucu durdurulan yelkenli teknenin içerisinde yapılan kontrollerde, 37 yetişkin düzensiz göçmen ve yanlarında bulunan 5 çocuk tespit edildi. Teknedeki kalabalık ve yaşam koşulları, göçmenlerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gösterdi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelileri adli sürece devredildi

Operasyonun bir diğer önemli sonucu ise yasa dışı geçişi organize eden 2 şüphelinin yakalanması oldu. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bu kişiler hakkında adli süreç derhal başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, insan hayatını tehlikeye atarak yasa dışı yollardan menfaat temin etmeye çalışan bu tür şebekelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Teknedeki düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.