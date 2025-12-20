Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla il genelinde başlattığı çevre temizliği seferberliğini sürdürüyor. 13 ilçede eş zamanlı yürütülmesi planlanan çalışmaların ilk etabı geçtiğimiz haftalarda Ula Göleti’nde yapılmıştı. Seferberliğin ikinci durağı Yatağan oldu.

Belediyeler ve vatandaşlar sahadaydı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yatağan Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmalarına Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çalışmalarda süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi araçları ve temizlik personeli görev aldı.

Karabıyık: “Çevre temizliğini toplumsal harekete dönüştürmek istiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, Ula’da başlatılan temizlik seferberliğinin Yatağan’da sürdürüldüğünü belirterek, amaçlarının çevre temizliğini toplumsal bir harekete dönüştürmek ve çevre farkındalığını artırmak olduğunu ifade etti. Karabıyık, çalışmalara katkı sunan emekçilere ve vatandaşlara teşekkür ederek, desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’a teşekkür etti.

Başkan Günay: “Temiz bir Yatağan için birlikte çalışıyoruz”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise çevre temizliğinin uzun süredir planlanan bir çalışma olduğunu belirtti. Yatağan’da personel eksikliğinden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Günay, gençlik ve kadın kolları, belediye personeli ve vatandaşlarla birlikte temizlik yaparak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Günay, sokakları temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Aras: “Temiz çevre ortak sorumluluktur”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı değerlendirmede, Muğla’nın doğasını, sokaklarını ve yaşam alanlarını korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. 13 ilçeyi kapsayan çevre temizliği seferberliğiyle yalnızca temizlik yapılmadığını, çevre bilincinin de artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Aras, çalışmaların tüm ilçelere yayılacağını kaydetti.