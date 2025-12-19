Muğla’nın turistik ilçesi Fethiye’de, öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük paniğe neden oldu. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bir kavşakta, iki yolcu aracının karıştığı şiddetli çarpışma sonucunda ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Şehrin en işlek noktalarından birinde gerçekleşen kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Bulvar üzerinde şiddetli çarpışma

Kaza, saat 13.00 sularında Adnan Menderes Bulvarı güzergahındaki kavşak noktasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Engin Bozkurt idaresindeki 48 HD 3116 plakalı yolcu midibüsü ile Furkan Hazar kontrolündeki 16 APT 77 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 13 yolcuya olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, acil yardım ekipleri tarafından sedyelerle alınarak çevre hastanelere nakledildi. Polis ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla kavşak çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik düzenini sağladı.

Yaralıların sağlık durumu ve soruşturma süreci

Hastanelere sevk edilen yaralıların son durumuna ilişkin sevindirici bilgiler paylaşıldı. İlk kontrolleri yapılan ve tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulvardan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, emniyet birimleri kazanın meydana geliş şeklini ve kusur durumunu tespit etmek amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.