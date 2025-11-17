Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi’nde 47 yaşındaki A.K., evinin çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi

Ağır yaralanan A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından jandarma ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı ve düşme nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaşanan acı olay bölge halkında büyük üzüntü yarattı.