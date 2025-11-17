Milas Kaymakamlığı himayesinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Belediyesi ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen “Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine” projesi için hazırlıklar tamamlandı. Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan kutular, Türkiye’nin 81 iline gönderilmek üzere yola çıktı.

24 Kasım için özel kutular hazırlandı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye kutuları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ülkenin dört bir yanında görev yapan öğretmenlere ulaştırılacak. Paketlerin hazırlanmasına; Milas Kaymakamı M. Ünver Böke, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şube müdürleri, Milas’ta görev yapan öğretmenler ve kurum personeli katıldı. Hazırlanan hediyeler okul bahçesinde kargo aracına yüklenerek gönderime hazır hale getirildi.

“Altıncı kez aynı heyecanla”

Proje hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, anlamlı girişimin her yıl daha fazla karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Milas’tan doğan bu anlamlı projenin ülke genelinde yankı bulması bizleri gururlandırıyor. Öğretmenlerimize değer vermek, emeklerini takdir etmek ve bu kıymeti tüm Türkiye’ye ulaştırmak amacıyla çıktığımız bu yolda, altıncı kez aynı heyecanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu projeyle hem ilçemizin eğitim vizyonunu hem de öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yerini daha görünür kılmayı hedefliyoruz.”