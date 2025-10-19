Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum açıklarında seyir halinde bulunan bir gezi teknesinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaralanan bir vatandaşa yönelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başarılı bir tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Olayın ardından hızla harekete geçen ekipler, yaralıya zamanında ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay anı ve yardım çağrısı

Olay, Bodrum kıyı şeridinden belli bir mesafede, genellikle günübirlik turların düzenlendiği bir gezi teknesinde meydana geldi. Henüz detayları netleşmeyen bir nedenle, teknede bulunan bir vatandaş ciddi şekilde yaralandı. Yaralının durumunun ciddiyetini fark eden tekne mürettebatı, vakit kaybetmeksizin duruma müdahale ederek durumu hemen yetkili birimlere bildirdi ve acil yardım çağrısında bulundu. Bu çağrı, denizdeki acil durumlar için hayati öneme sahip olan hızlı aksiyon zincirini derhal devreye soktu.

Sahil güvenlik hızla harekete geçti

Gelen yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı en yakın devriye botu süratle olay mahalline yönlendirildi. Ekipler, denizde geçen sürenin yaralının sağlığı açısından kritik olduğunun bilinciyle hareket etti. Kısa süre içinde gezi teknesinin bulunduğu koordinatlara ulaşan Sahil Güvenlik personeli, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaralı vatandaşı dikkatlice bota transfer etti.

Karada sağlık ekipleri hazır bekledi

Denizden tahliye edilen yaralı vatandaş, Sahil Güvenlik botuyla en uygun kıyı noktasına intikal ettirildi. Bu esnada, karada önceden bilgilendirilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tam teçhizatlı bir ambulans ile hazır beklemekteydi. Yaralı, karaya çıkar çıkmaz bekleyen ambulans personeline güvenli bir şekilde teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı vatandaş, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için ivedilikle bölgedeki en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.