Köyceğiz Akademi Spor Kulübü turnuvaya damgasını vurarak; erkek ve karma kategorilerinde il şampiyonluğunu, kadın kategorisinde ise il ikinciliğini elde etti. Kulüp, üç kupa birden kazanarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

“Bu başarı emeğin ve dayanışmanın eseridir”

Kulüp Başkanı Bilge Kınalı, elde edilen sonuçların gurur verici olduğunu belirterek, “Başarının mimarı Antrenör Murat Kaplan ve tüm sporcuları tebrik ederim. Bu başarı, emeğin, inancın ve dayanışmanın eseridir. Turnuvanın Köyceğiz’de düzenlenmesine katkı sağlayan Muğla Floor Curling İl Temsilcisine ve Samsun’daki Türkiye Şampiyonası sürecinde destek veren Köyceğiz Belediye Başkanına teşekkür ederim” dedi.

Hedef: Türkiye Şampiyonası

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, 17–23 Kasım tarihlerinde Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.