Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ressam Ayten Taşpınar’ın “Afiş Tasarım Estetiği” anlayışıyla hazırladığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alan 33 eserden oluşan koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen açılış töreniyle ziyarete açılan sergi, 3-30 Eylül 2025 tarihleri arasında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Cumhuriyet tarihini belgeleyen eserler

Cumhuriyetin ilk yarım asrının coşkusunu ve Muğla’daki sanatsal seferberliğin izlerini yansıtan eserler, yalnızca birer sanat ürünü değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin görsel belgeleri niteliğinde. Sergide Atatürk’ün yaşamından kesitler, Nutuk’tan alıntılar ve farklı sanat teknikleriyle hazırlanmış çalışmalar yer alıyor.

“Çalışmaları görenler hayran kalacak”

Sergiyi gezen Berrin Duman, “Çalışmaları görenler hayran kalacaktır. Ayten Hanım’a bu değerli katkısı için minnettarız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras da sanata ve sanatçıya her zaman destek oluyor” dedi.

Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, “Bu sergi Cumhuriyetin 50. yılında da Muğla’da sergilenmişti. Ayten Hocamız, eserleriyle Muğla tarihine adını yazdıran önemli bir değerdir” ifadelerini kullandı.

“Tüm gücümüzle Cumhuriyete sahip çıkmalıyız”

Ressam Ayten Taşpınar, “Laik ve demokratik Cumhuriyetimizde doğduk, büyüdük, yaşadık. Tüm gücümüzle Cumhuriyete sahip çıkmalıyız. Sergimize katkı sunan herkese teşekkür ederim. Yeni nesillerin Cumhuriyetimizin kuruluşunu, devrimleri ve Atatürk’ün vizyonunu içselleştirebileceği ortamlar yaratmalıyız” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, “Sergi, Ayten Taşpınar’ın kara kalem ve kolaj teknikleriyle hazırladığı 33 eseri içeriyor. Bir ay boyunca tüm vatandaşlarımızı bu değerli sergimize bekliyoruz” diye konuştu.

“Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyetin ışığında”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Atatürk’ün aziz hatırasını ve bizlere bıraktığı mirası sanat yoluyla yaşatmak hepimizin görevidir. Sanata ve sanatçıya verdiği değer bizim için de yol haritasıdır. Biz de Atatürk’ün yolunda, Cumhuriyetin ışığında kültürü ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.