Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Bodrum Yarı Maratonu, tüm seviyelerden koşuculara hitap eden üç farklı parkurda düzenlenecek. Etkinlik boyunca, 3-5 Ekim tarihleri arasında, katılımcılar yarış kitlerini Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulacak stantlardan teslim alabilecek. Yarışların büyük coşkusu ise 5 Ekim Pazar sabahı yaşanacak.

21K (Yarı Maraton): En iddialı etap olan 21K, saat 07.30'da başlayacak.

10K ve 5K: Daha kısa mesafeli bu iki parkurun startı ise saat 07.45'te verilecek.

Tarih ve Eşsiz Manzara Bir Arada

Bodrum Yarı Maratonu'nun parkurları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek koşuculara unutulmaz anlar yaşatacak.

21K Parkuru: Koşucular, Bodrum Belediye Meydanı’ndan start alarak marina istikameti üzerinden tarihi Myndos Kapısı'na ulaşacak. Rota daha sonra Bitez ve Konacık sahil hattını takip edecek. Parkurun en büyüleyici anı ise, Antik Tiyatro'nun tarihi basamakları ile Bodrum'un panoramik manzarasının birleştiği bölümde yaşanacak. Koşucular, Kumbahçe Sahili ve İçmeler’in ardından başlangıç noktasına dönerek etabı tamamlayacak.

10K Parkuru: Daha kısa mesafede aynı keyfi sunan bu parkur da Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak. Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro’dan geçecek koşucular, Eski Bodrum güzergâhını takip ederek Bodrum Limanı ve meşhur Barlar Sokağı'nı keşfedecek.

5K Parkuru: Spora yeni başlayanlar ve keyifli bir deneyim arayanlar için ideal olan 5K parkuru da, kısa mesafede Bodrum’un ruhunu yansıtacak eşsiz bir rota sunuyor. Koşucular, parkur boyunca şehrin simgelerini yakından görebilecek.

Binlerce Sporcu Yarışa Katılacak

Her sene olduğu gibi bu yıl da Bodrum Yarı Maratonu, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu ağırlayacak. Uluslararası katılımıyla etkinlik, Bodrum'u hem bir spor hem de küresel bir buluşma merkezi olarak öne çıkarıyor. Yarışlar sonrasında kısmi ve kesin sonuçlar bodrumyarimaratonu.com adresinden yayınlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Yarı Maraton, 10K ve 5K kategorilerinde verilecek. Her parkurda genel klasmanda ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporcular ödüllendirilirken, yaş kategorileri için de ödüllendirmeler yapılacak. Katılımcılar, 35 yaş altıdan başlayarak 70 yaş ve üzerine kadar çeşitli yaş gruplarında yarışabilecek.