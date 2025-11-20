Datça’da gürültü yapan ve plakasız motosikletlere yönelik denetimde 15 araca cezai işlem uygulandı. Plakasız motosikletler güvenlik gerekçesiyle yediemin otoparkına çekildi.

Datça’da motosikletlere sıkı denetim

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında, gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden ve plakası bulunmayan motosikletlere yönelik denetim yapıldı. İlçe genelinde sürdürülen uygulamada kurallara uymadığı belirlenen 15 motosiklete toplam 235 bin 680 lira cezai işlem uygulandı.

Plakasız motosikletler yediemine gönderildi

Güvenlik gerekçesiyle plakasız motosikletler çekiciyle Marmaris’teki yediemin otoparkına götürüldü. Yetkililer, trafik düzeninin sağlanması ve çevre rahatsızlığının önlenmesi için denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.