Son Mühür- Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın iyileştirilmesi ve vatandaşların güvenli, konforlu yollara kavuşması için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi ile koordineli olarak 5 kırsal mahallede toplam 36 milyon 500 bin TL maliyetli yol yapım projesi başlatıldı.

Çalışma yapılacak güzergâhlar

İmzalanan protokol kapsamında;

İkizce–Kozağaç yolu: 2 bin 700 metre

Çırpı–Maden Ocağı yolu: 1.000 metre

Kozağaç–Baraj yolu: 16 bin metre

Çiftlik–Yerkesik yolu: 7 bin metre

Bu yolların zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları gerçekleştirilecek.

“Kırsal yollara önem veriyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan Cemal Dumanoğlu, “Menteşe ilçemizde toplam 36 milyon 500 bin liralık yatırımla yol yapım çalışmalarımıza başladık. Başkanımız Ahmet Aras’ın kırsal yollarda güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Muhtarlardan teşekkür

İkizce Mahalle Muhtarı Fatih Çakı, “Yıllardır bozuk olan yollarımız, Büyükşehir ve Menteşe belediyelerinin çalışmalarıyla yenileniyor. Ahmet Başkanımız kırsal mahallelere büyük önem veriyor. Destekleri için Ahmet Başkanımıza ve Gonca Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Kozağaç Mahalle Muhtarı Bilal Ataseven ise, “2021’deki orman yangınından sonra yollarımız kullanılamaz hale gelmişti. Genişletme ve asfalt çalışmasıyla güvenli bir yola kavuşacağız. Ahmet Başkanımız muhtarların taleplerini dikkate alıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Kırsal kalkınmanın bir parçası”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kırsalda yaptığımız her yatırım, hemşehrilerimizin yaşamına doğrudan dokunuyor. Yol yatırımlarını sadece altyapı çalışması olarak değil, kırsal kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Büyükşehir–küçükşehir ayrımı yapmadan, ilçe belediyelerimizle birlikte aynı hizmet kalitesini her noktaya ulaştıracağız” dedi.