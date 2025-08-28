Son Mühür- Afişlerde “Eşsiz Zaferimizin Gurur Dolu Bayramı, Kutlu Olsun” ifadeleri kullanıldı. Tasarımda, Başkan Ahmet Aras’ın fotoğrafı ile birlikte “30 Ağustos” yazısının içinde Atatürk siluetine yer verildi.

Sosyal medyada eleştiri

Afişlerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada farklı görüşler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, Atatürk’ün fotoğrafının daha görünür olması gerektiğini savunarak afişleri eleştirdi. Buna karşılık, belediye başkanlarının bayram mesajlarını kendi fotoğraflarıyla vermesinin olağan olduğunu dile getirenler de oldu.

Nejat İşler’in avukatından sert tepki

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in avukatı Göray Karadut ise sert ifadelerle eleştiride bulundu. Karadut, “Fotoyu görünce sanırsın büyük taarruz emrini o vermiş, sanırsın Elif’in kağnısını çeken kocabaş oymuş. Sanırsın Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Nurettin Sakallı, Yakup Şevki Subaşı... Yahu senin fotonla Zafer Bayramı’nın illiyet bağı nedir ki Muğla’nın bütün billboardlarını zafer edasıyla süslüyor” dedi.

“Reklam bütçesini soracağım”

Karadut, tepkisini sürdürerek Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin reklam bütçesinin açıklanmasını talep edeceğini söyledi. “Lan susuzluktan kırılıyoruz, MUSKİ reklamları, 30 Ağustos Ahmet Aras bayramı... Yarından tezi yok, Büyükşehir’in reklam bütçesinin ne kadar olduğu ve nasıl kullanıldığını Bilgi Edinme Yasası gereğince soracağım. Bakalım Ahmet Aras foto albümüne halkın sırtından ne ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aras’ın geçmiş açıklamaları gündemde

Başkan Ahmet Aras’ın daha önce yaptığı konuşmalarda sık sık “Atatürk’ün askeri” olduğunu vurgulaması, afişlerde kullanılan görsellerle birlikte kamuoyunda yeniden gündeme geldi.