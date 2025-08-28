Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turistlere yönelik uygunsuz ifadeler kullanarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan 23 yaşındaki A.K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Görüntülerin yayılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.

"Eğlence amacıyla yaptım" savunması

Sosyal medyada paylaşılan video, Marmaris'in popüler turizm noktalarında, yabancı turistlere yönelik argo ve hakaret içeren sözler sarf edildiğini gösteriyordu. A.K. adlı şahsın, bu görüntüleri "Can sıkıntımı turistlerle atıyorum" notuyla paylaşması, kısa sürede büyük bir infiale yol açtı. Görüntülerin hızla yayılması üzerine Marmaris Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili hemen bir inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda A.K.'nin ilçedeki bir işletmede çalıştığı tespit edildi ve şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, videoyu "eğlence amaçlı" çektiğini ve "kötü bir niyeti olmadığını" savunan A.K., görüntülerin bu kadar geniş kitlelere ulaşacağını tahmin etmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K. hakkındaki yasal süreç devam ediyor.

Güvenlik birimleri harekete geçti

Olay, turizm cenneti olan Marmaris'te hem yerel halk hem de turistler arasında büyük tepkiyle karşılandı. Yetkililer, bu tür davranışların ilçenin turizm imajına zarar verdiğini belirterek, benzer olaylara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu. Güvenlik birimlerinin hızla harekete geçmesi, bu tür uygunsuz içeriklerin hoş görülmeyeceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.