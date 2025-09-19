Muğla’da dün gece farklı noktalarda başlayan 7 yangından 4’ü ekipler tarafından kontrol altına alınırken, Milas ve Köyceğiz’deki 3 orman yangınına sabah saatleriyle birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Gece 7 ayrı yangın çıktı

Muğla’da saat 22.15 ile 03.34 arasında 7 farklı noktada orman ve tarım arazilerinde yangın meydana geldi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle 4 yangın büyümeden söndürüldü. Ancak sarp arazilerde çıkan 3 orman yangını kısa sürede büyüdü.

Sabah havadan müdahale başladı

Havanın karanlık olması nedeniyle gece boyunca sadece karadan müdahale yapılabildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler de çalışmalara katıldı. Rüzgârın şiddetinin azalması, alevlerin ilerleyişini kısmen durdurdu.

Milas ve Köyceğiz’de söndürme çalışmaları sürüyor

Orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllü sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Milas Akkovanlık yangını: 22 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 160 personel ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Milas Kıyıkışlacık yangını: 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel görev alıyor.

Köyceğiz Akköprü yangını: 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter, 5 uçak ve 170 personel müdahale ediyor.