Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Bodrum FK, 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak. Namağlup unvanını koruyan yeşil-beyazlı ekip, kritik deplasman için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Burhan Eşer: “Her maçımız kazanmak için”

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, kupa maçının kendileri için faydalı geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kupa bizim için iyi oldu çünkü ligde şans veremediğimiz oyuncularımıza süre verdik. Onları da kupada görmüş olduk.

Tur atladığımız için mutluyuz. Bodrumspor’un armasının olduğu her yerde hedef vardır. Bizim her maçımız kazanmak içindir.”

“Keçiören çok tecrübeli bir takım”

Rakiplerini analiz ettiklerini dile getiren Eşer, Keçiörengücü’nün güçlü yönlerine dikkat çekti: “Keçiören zor bir deplasman. Çok tecrübeli bir takım, özellikle ön tarafı güçlü.

Bandırma karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını gördük. Ligde istediğimiz gibi gidiyoruz, ancak önemli olan sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmak.”

“Milli araya kadar namağlup gitmek istiyoruz”

Eşer, önümüzdeki süreçte yoğun bir fikstürle karşılaşacaklarını vurgulayarak, “Zorlu bir periyoda giriyoruz; kupa, lig ve hafta içi maçlarımız var. Milli araya kadar namağlup şekilde gitmek istiyoruz” dedi.

Mert Yılmaz: “Burada olmaktan çok mutluyum”

Takımın genç isimlerinden Mert Yılmaz da, Bodrum FK’da forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirdi:

“Sezon başından beri gelmeyi düşünüyordum, sonunda oldu. İnşallah güzel bir sezon olur. Takım iyi gidiyor, moraller çok yüksek. İnşallah sonu şampiyonluk olur.”