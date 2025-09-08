Muğla’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Vali Recai Güreli İlkokulu’nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Tören, öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle renklenirken, protokol üyeleri ilk zili çalarak yeni dönemi başlattı. Açılışın ardından okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay’dan Yeni Dönem Mesajı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim yılına umut ve heyecanla başladıklarını belirtti. Çay, “Öğrencilerimizin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşması hepimize güç veriyor. Yol haritamız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelidir. Öğrenci merkezli, beceri temelli ve değer odaklı bir eğitim anlayışıyla ilerleyeceğiz. Hedefimiz; nitelikli, kapsayıcı ve çağın gereksinimlerine cevap veren bir eğitim” dedi.

Muğla’daki Eğitim Verileri

Muğla’da toplam 817 okulda 63 bin 580 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 20 bin 828’i okul öncesi, 14 bin 217’si ilkokul, 10 bin 120’si ortaokul ve 38 bin 614’ü lise düzeyinde öğrenim görüyor. İlimizde görev yapan yönetici ve öğretmen sayısı ise toplam 15 bin 802 olarak kaydedildi.

Çay, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerinin de destekleneceğini vurguladı. Ayrıca okul-aile iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti.