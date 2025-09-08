Muğla’nın Bodrum ilçesi, sabah saatlerinde gelen Bahamalar bayraklı Marella Discovery 2 adlı kruvaziyerle hareketlendi. 264 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki gemide, ağırlıklı olarak İngiliz turistlerden oluşan 1809 yolcu ve 733 personel bulunuyor.

Marella Discovery 2 Bodrum’a Yanaştı

Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan hareket eden Marella Discovery 2, Bodrum Yanaşma İskelesi’ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı. Gemideki yolcular, Bodrum’un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Turistlerin Bölgede Etkinliği

Yolcular, sahil boyunca yürüyüş yaptı, alışveriş merkezlerini gezdi ve Bodrum çarşısında vakit geçirdi. Turizmciler ve esnaf, yaz sezonu sonrası gelen bu hareketlilikten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Rodos Limanı’na doğru hareket edecek.