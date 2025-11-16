Muğla'nın Yatağan ilçesinde, aynı bölgede yer alan iki farklı arazide çıkan yangınlar, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Bölgede yaşanan bu çifte yangın olayı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kazan göleti çevresinde alarm verildi: Ekipler sevk edildi

Yangın vakası, Yatağan’ın Yenikarakuyu Mahallesi’nde bulunan Kazan Göleti yolu üzerindeki iki ayrı arazide meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine, yangın bölgelerine hızla harekete geçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman itfaiye (Arazöz) birimleri, yangın mahalline eş zamanlı olarak sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler, ormanlık alana sıçrama fırsatı bulamadan kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Soğutma ve inceleme çalışmaları başlatıldı

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgede hemen soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, rüzgar veya başka bir etkenle yeniden tutuşma riskine karşı soğutma faaliyetlerini titizlikle sürdürdü ve bölgedeki kontrollerin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattıklarını ve olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirdi.