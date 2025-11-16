Muğla'nın Seydikemer ilçesi, öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla sarsıldı. Yangın, Seydikemer’e bağlı Çaltıözü Mahallesi sınırları içerisinde, coğrafi konumu nedeniyle kritik öneme sahip Mendos Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.30 sularında başladı.

Hızla büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale başladı

Bölgeden hızla yükselen alevleri ve gökyüzünü kaplayan yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu derhal itfaiye ve orman idaresi birimlerine bildirdi. İhbarın hemen ardından, yangın bölgesine çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha geniş bir alana yayılmasının engellenmesi amacıyla alevlere karşı yoğun bir müdahale çalışması yürütüyor.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir bilgi henüz paylaşılmazken, ekiplerin hem söndürme hem de olası nedenleri araştırma çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ve kritik ekosistemlere sıçramaması için büyük bir çaba sarf edildiği belirtildi.