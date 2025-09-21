Osman Günden/Son Mühür-Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ile Antalya'nın Alanya Yaylakonak bölgelerinde meydana gelen yangınlara dair önemli bir açıklama yaptı. Yumaklı, yaptığı paylaşımda, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

"Yeşil Vatanımızı Savunmaya Devam Edeceğiz"

Açıklamasında ormanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz" diyerek vatandaşları orman yangınları konusunda duyarlı olmaya davet etti.